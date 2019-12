Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Männer gehen aufeinander los - Bratpfanne und Hantel sollen zum Einsatz gekommen sein - ein Beteiligter muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 18.12.2019, kam es in einer Wohnung in Lörrach-Haagen zur einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die Männer im Alter von 35 bis 40 Jahren waren kurz nach 21:00 Uhr aneinandergeraten. Dabei sollen auch eine Bratpfanne und eine Hantel zum Einsatz gekommen sein. Der 40-jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Sein Kontrahent wurde leicht verletzt. Der dritte mutmaßliche Beteiligte hatte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt. Auch im Beisein der Polizei griffen die Zwei sich wieder an und mussten getrennt werden. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz.

