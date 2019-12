Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt und alle Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Citroen Berlingo stellte am Dienstag, 17.12.2019, gegen 19.00 Uhr, ein 69 Jahre alter Mann in der Blauenstraße ab. Als er am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 07.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Motorhaube und die Fahrerseite zerkratzt und alle vier Autoreifen zerstochen. Am Berlingo wurde Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Sachbeschädigung geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

