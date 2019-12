Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Junge wird von Pkw touchiert - Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Freiburg (ots)

Ein Junge ist am Mittwochnachmittag, 18.12.2019, in der Wehrer Innenstadt von einem Pkw touchiert worden. Der Fahrer soll danach geflüchtet sein. Der 13-jährige zeigte eine Stunde nach dem Vorfall diesen beim Polizeiposten Wehr an, da er Schmerzen am Bein hatte. In der Höhe der Einmündung zum Parkplatz eines Gasthauses wurde der jugendliche Fußgänger seitlich vom Auto erfasst. Der unbekannte Fahrer wollte vom Parkplatz auf die Hauptstraße einfahren. Anschließend fuhr dieser davon. Sein Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

