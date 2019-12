Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kerzen auf Adventskranz brennen - aufmerksamer Passant verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Passanten ist es zu verdanken, dass ein unmittelbar bevorstehender Brand in einem Geschäft in der Bad Säckinger Innenstadt verhindert wurde. Dem Fußgänger war in der Nacht zum Donnerstag, 19.12.2019, gegen 00:25 Uhr, durch das Schaufenster aufgefallen, dass an einem Adventskranz in einem Geschäft noch die Kerzen brannten. Die Polizeistreife vor Ort teilte die Meinung des Mitteilers, dass die Gefahr eines Feuers bestehe, denn eine Kerze war schon sehr weit abgebrannt. Der Geschäftsinhaber wurde von einer anderen Streife zu Hause aus dem Bett geklingelt, so dass die Kerzen am Adventskranz noch rechtzeitig ausgemacht werden konnten. Das Löschen der Kerzen wurde bei Geschäftsschluss vergessen. Glücklicherweise wurde das noch rechtszeitig entdeckt. Der Geschäftsinhaber wurde eindringlich sensibilisiert.

