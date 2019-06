Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 30-Jähriger geht auf Senior los

Vermutlich war eine Meinungsverschiedenheit ursächlich dafür, dass ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 09.30 Uhr in der Berliner Straße in Herrenberg auf einen 81-jährigen PKW-Lenker losging. Der Mercedes-Fahrer hatte wohl grundlos auf der Straße angehalten, so dass der nachfolgende Verkehr warten musste. Hierauf hatte der Senior den jüngeren Mann aufmerksam gemacht. Nachdem der 81-Jährige sein Fahrzeug anschließend geparkt hatte, ging der 30-Jährige auf ihn zu, beleidigte ihn und schubste den Senior, so dass dieser rückwärts umfiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Mercedes-Lenker muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung rechnen.

