Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gegen geparkten Opel Astra geprallt - Unbekannter hinterlässt 5000,- Euro Schaden

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Am Sonntagmorgen entdeckt der Besitzer eines Opel Astra einen frischen Unfallschaden an seinem in der Schulstraße geparkten Wagen. Ein Unbekannte war in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen mit seinem Auto gegen den geparkten Astra geprallt und hatte dabei einen Schaden von circa 5000,- Euro verursacht. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Kreuztal entgegen.

