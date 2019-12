Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrecher verköstigen sich in Wohnung - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch kam es zwischen Montag, 16.12.2019, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 18.12.2019, 16.00 Uhr. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstüre in der Schedenstraße mit brachialer Gewalt auf und drangen so in die Wohnung ein. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Auf dem Küchentisch standen ein Glas und eine Tasse mit einer angebrochenen Flasche Cola, auf dem Couchtisch zwei Flaschen Bier, die zuvor laut Wohnungsinhaber nicht dort waren. Es sieht so aus, als ob die Täter bei ihrem Einbruch noch etwas tranken und sich bei ihrer Tatausführung Zeit ließen. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet. An der Haustüre entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Schedenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

