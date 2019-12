Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Anrufe falscher Polizeibeamter in Dudenhofen (19+34+35+38/1112)

Speyer (ots)

11.12.2019

Am Mittwochmorgen erhielten bislang vier bekannte Geschädigte aus Dudenhofen einen Anruf einer weiblichen Person, die sich wahrheitswidrig als Beamtin der Kriminalpolizei Speyer ausgab. Diese gab an, dass es in der Nähe der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei und in diesem Zusammenhang bei den Tätern Listen mit dem Namen der Angerufenen aufgetaucht seien. Allen Geschädigten war die "Masche" bereits bekannt, so dass sie keine Informationen von sich Preis gaben und das Gespräch beendeten, ohne dass es zu einer Vermögensforderung/-verfügung kam. Sollte es weitere, der Polizei bislang nicht bekannte Geschädigte geben, die möglicherweise auch Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Weiterhin weist die Polizei nochmals darauf hin, auf derartige Anrufe nicht einzugehen und diese an die Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell