Polizei Düren

POL-DN: Nächtliche Fahrzeugdiebstähle

Inden/Aldenhoven (ots)

Zwei Pkw wurden in der Nacht zu Dienstag entwendet.

Zwischen Montagabend, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, wurde ein Fahrzeug der Marke Audi von der Schophovener Straße in Pier entwendet. Der Wagen hatte neben dem Wohnhaus vor der Garage gestanden. Wahrscheinlich lasen die Autodiebe das Keyless-System des Fahrzeuges aus und entwendeten dieses. Zum Tatzeitpunkt war an dem schwarzen Audi A 4 das Kennzeichen DN-SH 915 angebracht.

In einem ähnlichen Zeitraum (21:00 Uhr bis 07:45 Uhr) wurde vom Karl-Arnold-Ring in Aldenhoven ein Pkw der Marke BMW gestohlen. Auch dieses Fahrzeug war neben dem Wohnhaus abgestellt worden. Der BMW X 3 verfügt ebenfalls über ein Keyless-System. An dem schwarzen Wagen war zur Tatzeit das Kennzeichen AC-B 9662 angebracht.

Zum Schutz vor derartigen Taten rät die Polizei, entsprechende Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür aufzubewahren bzw. deren Funksignale mit funkdichten Hüllen oder Behältnissen abzuschirmen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu den Autodiebstählen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

