POL-DN: Drei Motorradunfälle in der Rureifel

Nideggen / Hürtgenwald (ots)

Über das Wochenende hinweg kam es im Gebiet der Rureifel zu mehreren Motorradunfällen. Bei einem Unfall auf der L 218 am Sonntag wurden beide Kradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es auf der L 11 zwischen Nideggen-Brück und Bergstein zu einem Alleinunfall. Ein 22-Jähriger befuhr die Strecke von Brück aus kommend mit seinem Motorrad. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der junge Mann aus Düren beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Verunfallte konnte selbstständig Rettungskräfte herbeirufen. Diese verbrachten ihn in ein Krankenhaus, welches der Fahrer nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall auf der L 218 gerufen. Zwei Motorradfahrer waren beteiligt, beide konnten vor Ort aufgrund ihrer Verletzungen nicht zum Unfallhergang befragt werden. Zeugen kamen erst später an die Unfallstelle und riefen Rettungskräfte hinzu. Der erste Fahrer, ein 53-Jähriger aus Erftstadt und der zweite Fahrer, ein 26-jähriger Düsseldorfer, wurden jeweils per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Aussage der Rettungskräfte bestand für beide Personen Lebensgefahr.

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich kurze Zeit später auf der L 246 zwischen Nideggen-Schmidt und -Brück. Eine Gruppe Motorradfahrer war von Schmidt aus auf dem Weg in Richtung Brück, als einer der Fahrer, ein 23-Jähriger aus Bergheim, aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann kam nach rechts von der Straße ab, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahes Krankenhaus.

