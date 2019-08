Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe

Iserlohn (ots)

Ein Ladendieb hat am Freitagnachmittag in einem Warenhaus am Schillerplatz auf der Flucht kurzerhand seinen Rucksack weggeworfen. Mitarbeiter hatten den Unbekannten beobachtet, wie er Parfum stehlen wollte. Als sie ihn zur Rede stellen wollten, gab der Mann Fersengeld. Ein Mitarbeiter brachte den Rucksack am Samstag zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. In dem Rucksack steckten neben dem Parfum kaputte Handys, ein Taschenmesser und zwei Uhren. Am Sonntag um 22.30 hat ein Ladendieb in einer Tankstelle an der Baarstraße zugegriffen. Er nahm sich Spirituosen aus den Regalen und rannte weg. Der Unbekannte ist ca. 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle, kurze Haare und war mit einem dunklen Pullover, blauer Jeans und braunen Schuhen bekleidet. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Am Freitagmittag wurde eine 24-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin in einem Sonderpostenmarkt an der Oberen Mühle beobachtet, wie sie Haarfarbe aus einer Verpackung nahm und in ihre Tasche steckte. Das Geschäft erstattete Anzeige.

Ein 66-jähriger Iserlohner versuchte am Freitagnachmittag, die Kassiererin eines Discounters An Pater und Nonne auszutricksen. Er bat sie, nach Cigarillos zu schauen. Während die Frau suchte, steckte er sich 3 Päckchen Zigaretten in die Jacke. Doch der Versuch flog auf. Der Discounter erstattete Anzeige.

