POL-MK: Einbrecher stehlen Laptop aus Büro

Iserlohn (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen Zutritt zu einem Büro an der Oberen Mühle. Dort verschwand ein Laptop von einem Schreibtisch. Sachschaden entstand keiner. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Unbekannte brachen gestern, zwischen 15 und 23 Uhr in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße ein. Sie richteten 200 Euro Sachschaden an und ließen ein nicht näher beschriebenes Fahrrad mitgehen.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

