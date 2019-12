Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Mann fährt in Schlangenlinien und stößt gegen Leitplanke

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr rief ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiinspektion Schifferstadt an und meldete, dass vor ihm ein Pkw in Schlangenlinien die Ludwigshafener Straße entlangfahren würde. Während die Streife auf der Anfahrt war, folgte der Zeuge dem Pkw über Meckenheim bis nach Neustadt, wo er kurz vor Mußbach von der Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Der 61-jährige Fahrer, der auf dem Weg nach Neustadt noch gegen eine Leitplanke fuhr, gab gegenüber der Polizei an, bei Dunkelheit schlecht sehen zu können. Gegen die Leitplanke sei er nur aus Unachtsamkeit gefahren. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,00 Promille. Er wirkte jedoch desorientiert. Um die Beeinträchtigung durch andere Substanzen auszuschließen, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt zurzeit wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Blutprobe, könnte die Anzeige noch erweitert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell