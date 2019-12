Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Polizei nimmt 32-jährigen Mann in Gewahrsam

Neuhofen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag um 02:20 Uhr rief eine 43-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Schifferstadt an, weil ihr 32-jähriger Lebensgefährte aggressiv und aufbrausend Kleidungsstücke durch die Wohnung werfen würde. Dem vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten, nachdem das Paar mit beiden Kindern von einem Kindergeburtstag heimgekommen war. Der 32-jährige hätte dort bereit einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Als die Polizei vor Ort kam, war der Mann bereits weg. Auch in der Nähe konnte er nicht angetroffen werden. Als die Polizei weg war, kam der Mann wieder zurück und schlug die Glasscheibe der Küchentür ein. Er verschwand jedoch wieder, bevor die Polizei zurückkehrte. Die Beamten entschieden sich, in der Nähe zu warten. Als der 32-jährige tatsächlich ein weiteres Mal zur Wohnung kam, haben ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

