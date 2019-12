POL-FR: Schopfheim: Autofahrerin bringt Radfahrer zu Fall und fährt weiter - Zeugensuche!

Polizeipräsidium Freiburg

Ein Radfahrer ist am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 08:20 Uhr, in Schopfheim gestürzt, nachdem ihm im Kreisverkehr in der Wiechser Straße von einer Autofahrerin, die von der Hauptstraße einfuhr, die Vorfahrt genommen worden war. Die Frau fuhr danach weiter. Zur einer Berührung mit dem Pkw war es nicht gekommen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und zeigte den Vorfall bei der Polizei in Lörrach an. Das Polizeirevier Schopfheim (Kontakt 07622 66698-0) bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich dort zu melden.

