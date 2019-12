Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Mittwochmorgen, 18.12.2019, in Weil am Rhein auf frischer Tat ertappt worden. Kurz vor 11:00 Uhr machten sie sich die Zwei an Fahrrädern auf dem Abstellplatz einer Schule zu schaffen. Einem Lehrer fiel das auf und er verfolgte die dann flüchtenden Tatverdächtigen. So konnte er die entscheidenden Hinweise der Polizei geben, die die beiden jungen Männer im Alter von 15 und 20 Jahren im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen konnte. In den Rücksäcken fand sich Werkzeug, einer hatte noch eine geringe Menge Rauschgift dabei.

