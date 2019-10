Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 29.10.2019: Buseck: Größerer Brand in einem Wohnhaus

Gießen (ots)

Gegen 14.20 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Wohnhauses in der Straße Am Rommel in Alten-Buseck gemeldet. Offenbar brach der Brand in der linken Seite eines Doppelhauses aus. Ersten Erkenntnissen zufolge steht der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand. Offenbar befinden sich keine Personen im Haus.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Zur Brandursache und zum Gebäudeschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

