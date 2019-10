Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.10.2019: "Junge" Diebe erbeuten Handys+++Mehrere PKW durch Vandalen beschädigt+++Mehrere Unfallfluchten angezeigt

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung in der Wolkengasse

Zwischen einem 26 - und einem 22 - Jährigen kam es am frühen Freitagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Offenbar bekamen sich die beiden Männer in die Haare. Dies endete dann in gegenseitigen Schlägen. Beide Personen verletzten sich. Gegen beide Personen wurden zunächst Verfahren wegen einer Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Dieb ermittelt

In einem Café im Eichendorffring hat ein Unbekannter am späten Samstagabend offenbar mehrere Handys und Bargeld entwendet. Der Täter hatte dort offenbar mehrere Taschen nach Wertsachen durchwühlt und war dann geflüchtet. Ermittlungen führten dann zu einem 25 - Jährigen Verdächtigen und zwei weiteren Personen. Teilweise konnten die gestohlenen Sachen dabei wiedergefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Junge Täter erbeuten Handys

Offenbar sehr junge Diebe waren am Samstagmittag in einem Handyladen im Seltersweg zu Gange. Die beiden Täter hatten vier sogenannte Ausstellungshandys abgerissen und rannten dann mit den Handys im Wert von etwa 3.000 Euro davon. Zeugen berichteten der Polizei, dass die beiden Personen zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein sollen und anschließend in ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug stiegen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Angreifer gestoppt

In der Nelkenstraße in Großen-Buseck wurde der Polizei am frühen Montagmorgen eine Auseinandersetzung gemeldet. Offenbar hatte ein 28 - Jähriger einen 25 - Jährigen mit einem Gürtel attackiert. Dabei verletzte er den 25 - Jährigen. Dabei wurde offenbar noch ein PKW beschädigt. Als die Streife eintraf, griff der 28 - Jährige dann auch die Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Offenbar stand der 28 - Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Mehrere Autos in Ruppertsburg beschädigt

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden am späten Samstagabend in der Mönchsgasse in Ruppertsburg beschädigt. Unter anderem hat der Unbekannte einen Außenspiegel an einem BMW abgetreten und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Offenbar hat die gleiche Person noch mindestens zwei weitere Autos in der Nähe beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte Randalierer beschädigten zwischen 22.00 Uhr am Freitag (25. Oktober) und 07.30 Uhr am Samstag (26. Oktober) mehrere Autos in der Steinstraße. In allen sechs Fällen traten sie den Außenspiegel der geparkten Fahrzeuge ab. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Motorroller gestohlen In der Sudetenlandstraße stahl zwischen 20.30 Uhr am Freitag (25. Oktober) und 13.00 Uhr am Samstag (26. Oktober) einen abgestellten Motorroller. Das schwarze Leichtkraftrad (GI-DR 38) des Herstellers Piaggio hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Über 30 Kürbisse auf Straße geschmissen Unbekannte schmissen über 30 Kürbisse von einem Verkaufsstand in der Licher Straße (Münster) auf die Straße. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (26. Oktober) zwischen 01.00 und 04.10 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Einbruch in Bürogebäude Handwerkzeug, eine Kettensäge sowie eine Heckenschere war die Beute nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Harbstraße in Rabertshausen. Die Unbekannten brachen zwischen 18.00 Uhr am Freitag (25. Oktober) und 08.00 Uhr am Samstag (26. Oktober) über ein Fenster in das Gebäude ein, hebelten eine Metalltür auf und stahlen das Diebesgut im Wert von über 7.000 Euro. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen/B457: Zeugenaufruf nach Unfall Die Polizei sucht nach einem Unfall von Mittwoch der bereits vergangenen Wochen (23. Oktober) auf der Bundesstraße 457 zwischen Fernwald und Gießen nach Zeugen. Gegen 10.00 Uhr kam es im stockenden Verkehr (Rückstau vor einer Ampel) in Richtung Gießen zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen BMW und einem weißen Opel Corsa. Die 22-jährige Fahrerin aus Biedenkopf stieg zunächst aus. Augenscheinlich war offenbar kein Schaden zu erkennen, so dass die Biedenköpferin wieder einstieg und weiterfuhr. Erst zu Hause bemerkte sie das verbogene Kennzeichen sowie den beschädigten Scheinwerfer und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Schilderungen zum Unfallhergang zwischen dem BMW-Fahrer und der Opel-Fahrerin unterscheiden sich, so dass die Polizei nach Zeugen sucht. Wer war Mittwochvormittag auf der B 457 unterwegs und konnte den Unfall beobachten? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/B457: Zeugenaufruf nach Auffahrunfall Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagvormittag (25. Oktober) auf der Bundesstraße 457 zwischen Lich und Gießen. Eine 19-jährige Frau aus Lich war gegen 10.45 Uhr mit ihrem blauen Ford nach Gießen unterwegs. Kurz vorm Ortseingang Gießen (An der Automeile) bremste sie verkehrsbedingt ab. Ein nachfolgender Rollerfahrer fuhr auf den Ford auf und schaute sich den Ford an. Anschließend fuhr er einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Rollerfahrer. Der Roller ist hell und der Fahrer war hell bzw. auch dunkel gekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers oder zum Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrzeugteile nach Unfall sichergestellt - Porsche gesucht Die Polizei sucht nach einem Unfall von Freitagfrüh (25. Oktober) in der Straße "Riegelpfad" nach einem Porsche. Gegen 01.00 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall im Riegelpfad und dachte sich dabei nichts. Erst gegen Mittag, als sie zu ihrem Auto ging, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an einem Wohnmobil Mercedes und einem blauen Seat Ibiza. Der Unbekannte war offenbar zunächst von der Ludwigstraße gekommen und touchierte beim Rückwärtsfahren in Richtung Aulweg die geparkten Fahrzeuge. Polizisten stellten am Unfallort Fahrzeugteile eines Porsches sicher (verm. Cayenne, älteres Baujahr). Der Schaden wird auf über 5.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Weiße Fremdfarbe am schwarzen BMW Trotz Schaden von 1.000 Euro am Kotflügel eines BMW flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall in der Straße "Am Vogelsang". Der Verursacher touchierte den schwarzen BMW zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag (24. Oktober) und 10.00 Uhr am Freitag (25. Oktober). Aufgrund der weißen Farbe an der Anstoßstelle des BMW sucht die Polizei nach einem weißen Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Frankfurter Straße An einer Fahrbahnverengung der Frankfurter Straße (Höhe Nr. 107) wollte Donnerstagnachmittag ein Unbekannter stadteinwärts einen in gleicher Richtung fahrenden LKW eines 53-Jährigen aus Weilburg überholen. Dabei touchierte er den LKW am linken Heck, hielt kurz an und fuhr dann einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte war mit einem silberfarbenen Opel Corsa unterwegs. Der Fahrer ist zwischen 18 und 20 Jahren alt und hatte braune kurze Haare. Der Zeuge beschrieb ihn als südländisch aussehend. Der Schaden wird auf über 800 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum silberfarbenen Opel Corsa und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Skoda beschädigt 1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Skodas nach einem Unfall in der Straße "Zum Wilsberg" im Ortsteil Krumbach. Der rote Citigo stand dort am rechten Fahrbahnrand zwischen 17.30 Uhr am Montag (21. Oktober) und 11.15 Uhr am Dienstag (22. Oktober). Der Unbekannte touchierte das Auto am linken Kotflügel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz der UKGM Auf dem Besucherparkplatz der UKGM Gießen in der Gaffkystraße streifte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver einen BMW. Der blaue Kombi stand dort Mittwoch (23. Oktober) zwischen 11.00 und 15.00 Uhr. Der Heckschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Unfallzeugin gesucht Nach einer Unfallflucht in der Kirchstraße sucht die Polizei nach einer Zeugin. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte dort am Samstag (26. Oktober) gegen 12.45 Uhr einen geparkten silberfarbenen Toyota Yaris. Ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen flüchtete der Verursacher. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und teilte es einem Anwohner mit. Er informierte die Besitzerin des Autos. Die Polizei sucht nun nach der wichtigen Zeugin. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

