POL-GI: Pressemeldungen vom 24.10.2019: Falsche Microsoftmitarbeiter rufen an+++Schwerer Unfall auf der A 45+++37-Jähriger beraubt

Gießen: Falsche Microsoftanrufer rufen vergeblich an

Am Mittwochvormittag meldete sich ein mutmaßlicher Betrüger bei einem 64 - Jährigen. Der Mann gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und versuchte offenbar Zugriff auf den PC des Gießeners zu bekommen. Offenbar wollte er über das Online - Banking an das Geld des 64 - Jährigen kommen. Offenbar kam es bislang zu keinem Vermögensschaden. Die Kripo warnt vor diesen Anrufen und rät zur besonderen Vorsicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Wettenberg: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein und offenbar berauscht erwischten Polizisten einen 17-jährigen Jugendlichen, der mit dem Auto seiner Mutter in Wettenberg unterwegs war. Sie kontrollierten am späten Mittwochabend (23. Oktober). Schnell erhärtete sich der Verdacht des Drogenkonsums: Ein Test verlief positiv auf THC und Amphetamine. Die polizeilichen Maßnahmen endeten mit einer Blutentnahme auf der Wache.

Lich: Mountainbike gestohlen

Ein Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro war die Beute eines Diebes am Mittwoch (23. Oktober) zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Das schwarzgraue Bike (BULL, Cross Bike1) war mit einem Schloss an einem Fahrradständer auf dem Bahnhofsgelände verschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Ohne Führerschein gefahren

Ohne Führerschein war Mittwochabend (23. Oktober) ein 30-jähriger Mann aus Wettenberg mit seinem Auto unterwegs. Polizisten kontrollierten ihn auf der Abfahrt Gießen-West der Bundesstraße 429. Nach eigenen Angaben musste er seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer in Polen abgeben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Gießen: 37-Jähriger beraubt

Nach einem Raub von Mittwochnachmittag (23. Oktober) um 15.00 Uhr in der Georg-Schlosser-Straße sucht die Polizei nach einem Mann. Nach ersten Erkenntnissen schlug und trat der Unbekannte einen 37-jährigen Mann aus Gießen. Als das Opfer zu Boden fiel, stahl der Tatverdächtige dessen Mobiltelefon, welches beim Sturz aus der Tasche gefallen war. Anschließend flüchtete er in Richtung Neustädter Tor. Beschreibung des Verdächtigen: Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 1, 80 Meter groß und hat kurze braune Haare. Er war mit einer schwarzen Hose und schwarzer Oberteil bekleidet. Er trug Arbeitsschuhe. Nach Angaben des Zeugen hatte der Verdächtige einen russischen Akzent. Wer kann Angaben zum Täter und dessen Identität machen? Wer konnte das Geschehen in der Georg-Schlosser-Straße beobachten? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Portemonnaie geraubt

In der Ludwigstraße kam es bereits am Donnerstag (10. Oktober) zu einem Raub in der Ludwigstraße. Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern. Ohne Vorwarnung schlug ein Unbekannter einem 51-Jährigen Mann in der Ludwigstraße ins Gesicht. Das Opfer war am Donnerstag (10. Oktober) zwischen 20.00 und 20.30 Uhr in der Ludwigstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er den Unbekannten und seinen Begleiter in Höhe der Liebigstraße traf. Nach dem Schlag entriss dieser Begleiter dem Opfer ein Portemonnaie aus der Tasche. Das Duo flüchtete anschließend. Der Polizei liegt keine Personenbeschreibung vor, außer dass einer ein Base-Csap trug. Wer konnte den Vorfall am Donnerstagabend beobachten und kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Linden/A485: Hubschrauberlahndung nach Unfall auf der A45

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagvormittag (11.30 Uhr) auf der Autobahn A45 zwischen dem "Südkreuz" und Gambacher Kreuz. Ein schwerverletzter 44-jähriger Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autobahn war mehrere Stunden teilweise und voll gesperrt. Der 29 - jährige Fahrer eines Citroen schleppte gegen 11.30 Uhr mit einer Stange einen PKW ab. Das Gespann, welches in Richtung Süden unterwegs war, schaukelte sich aus unbekannten Gründen auf. Es drehte sich um 180 Grad und stieß mit einem auf der Abfahrtspur zur A5 fahrenden LKW zusammen. Dabei zog sich der 44-jährige Mann aus dem Wetteraukreis schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen. Der Schaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Unfallfluchten:

Gießen: Grüner Benz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Rangieren am Montag (21. Oktober) einen im Alten Wetzlarer Weg geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Der grüne Benz stand dort zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr am Fahrbahnrand. Der Lackschaden am Stoßfänger des Autos wird auf 500 Euro geschätzt. An der Anstoßstelle sichteten die Beamten silbergraue Farbe, so dass die Polizei nun nach einem silbergrauen Fahrzeug sucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Gleiberger Weg

Im Gleiberger Weg beschädigte ein Unbekannter am Dienstag die Hofeinfahrt eines Grundstücks. Ein silbergrauer BMW wendete offenbar gegen 12.30 Uhr auf dem Grundsrück und stieß mit dem Heck gegen einen Metallpfosten. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Radkasten beschädigt

600 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Golfs nach einem Unfall im Alten Steinbacher Weg. Das schwarze Auto stand dort am Dienstag (22. Oktober) zwischen 07.30 und 15.15 Uhr. Ein Unbekannter touchierte es am Radkasten auf der linken Seite offenbar bei einem Parkmanöver und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallfahrer flüchtet

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte am Mittwoch (23. Oktober) ein Unbekannter einen im Heinrich-Bluff-Weg geparkten Opel. Anschließend fuhr er einfach davon. Der Kotflügelschaden an dem grauen Zafira wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht auf Parkplatz in Watzenborn-Steinberg

Trotz Schaden von 1.000 Euro an einem Mercedes fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall von Montagvormittag in der Straße "Neue Mitte" einfach davon. Er streifte zwischen 09.30 und 11.00 Uhr die dort geparkte silberfarbene E-Klasse (E220) am Stoßfänger. Bei dem Verursacher kann es sich um ein gelbgrünes Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

