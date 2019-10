Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kleiner Kerl auf großer Tour - Wem gehört der Welpe?

Gießen (ots)

Autobahn 5: An der Autobahn lief ein kleiner Welpe am Montagnachmittag umher - ein extrem gefährliches Unterfangen für ihn und die Verkehrsteilnehmer. Eine Autofahrerin konnte den Hund an der Anschlussstelle Grünberg um kurz vor 15 Uhr einfangen, als er ihr vors Auto lief. Nach seinem großen Ausflug glücklicherweise unverletzt, wartet der Boarder Colie Mix nun im Tierheim Butzbach auf seinen Besitzer. Ob der kleine Vierbeiner ausgebüxt ist, oder wie er ansonsten auf die Autobahn kommen konnte, ist noch unklar. Die Autofahrerin die ihn sicherte, wurde zunächst fälschlicherweise von passierenden Verkehrsteilnehmern für die Aussetzerin des Hundes gehalten, was sich durch die Ermittlungen der Autobahnpolizei aber schnell als nicht zutreffend herausstellte.

Sylvia Frech, Pressesprecherin Rückfrage in diesem Fall: 06031-601-150

