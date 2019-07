Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 12.07.2019, 14:52 Uhr - Brand auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle in Anklam

PHR Anklam (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 12.07.2019 gegen 13:45 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle in Anklam zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannte die Bio-Filteranlage der Ölmühle. Die besagte Anlage grenzt unmittelbar an das Fabrikgebäude der Ölmühle an. Bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Ducherow und Murchin dehnte sich das Feuer auf das angrenzende Fabrikgebäude aus und ging auch auf zwei Tanks über, welche mit ca. 2500 l Diesel gefüllt waren. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verpuffung des Diesels. Aufgrund der Explosionsgefahr wurden alle angrenzenden Geschäfte evakuiert sowie die Zufahrtsstraßen zum Brandort gesperrt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren gegen 14:45 Uhr gelöscht werden. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden zeitnah aufgehoben. Es wurden zwei Kameraden der Feuerwehr bei dem Einsatz leicht verletzt. Der vorläufige Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam nahm sofort die Ermittlungen zur Brandursache auf.Ein Brandursachenermittler kam noch in den späten Nachmittagsstunden des 12.07.2019 zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Brandursache weiterhin unklar, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Daher ermittelt der Kriminaldauerdienst Anklam wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

