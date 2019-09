Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Festnahme nach Einbruch in Schule

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße 21.09.19, 07.45 Uhr

Am Samstagmorgen wurde in Schöningen kurz nach dem Einbruch in eine Schule ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Sein 31-jähriger Komplize wurde ebenfalls ermittelt. Die Beamten stellten die Beute des Duos, ein Laptop, und diverse Aufbruchswerkzeuge sicher.

Nach Eingang der Einbruchsmeldung um 07.45 Uhr waren erste Einsatzbeamte so schnell am Tatort in der Elmstraße, dass die Täter noch beim Verlassen des Schulgeländes beobachtet wurden. Auf der Flucht ließ das Duo die Beute und das benutzte Einbruchswerkzeug zurück.

Während der 34-Jährige im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Königslutter und Helmstedt sowie Diensthundeführern mit ihren Diensthunden nur Minuten später festgenommen wurde, erkannten Einsatzkräfte seinen flüchtigen Komplizen als einen einschlägig polizeibekannten 31-jährigen Tatverdächtigen wieder. Noch im Laufe des Samstags wurde der 31-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

