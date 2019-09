Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Marktstraße 21.09.19, 0210 Uhr

Nach einer Körperverletzung in der Nacht zum Samstag in einer Gaststätte in Fallersleben sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen. Den Ermittlungen zufolge geriet ein 59 Jahre alter Besucher mit einem Pärchen (er 30, sie 23) in einen handfesten Streit. Als ein weiterer noch unbekannter Besucher als Streitschlichter eingriff, stolperte er zusammen mit dem 30-jährigen Opfer durch eine geschlossene Fensterscheibe, die zerbarst. Noch vor dem Eintreffen einer verständigten Polizeistreife verließ der hilfsbereite Zeuge den Ort des Geschehens, während der 30-Jährige aufgrund von Schnittverletzungen im Klinikum behandelt werden musste. Die Polizei Fallersleben nimmt Hinweise zu der Körperverletzung unter Telefon 05362-967000 auf.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell