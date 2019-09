Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrer nahm Streifenwagen die Vorfahrt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße 22.09.19, 22.10 Uhr

Am späten Sonntagabend nahm ein 22 Jahre alter Golf-Fahrer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Innenstadt einem herannahenden Streifenwagen die Vorfahrt. Da sich später der Verdacht auf Drogenbeeinflussung ergab, wurde dem aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn stammenden 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Vorfall ereignete sich um 22.10 Uhr auf der Heßlinger Straße Ecke Porschestraße, als die Streifenbeamten der abknickenden Vorfahrt folgend in Richtung ZOB einbogen. Hierbei hielt der entgegenkommende 22-Jährige nicht am Stopp-Schild an, sondern fuhr geradeaus weiter. Die Polizisten bremsten daraufhin stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Bei der späteren Verkehrskontrolle in der nahen Alessandro-Volta-Straße ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Auch der 22-Jährige räumte ein Cannabis konsumiert zu haben. Wenn sich der Verzehr von Marihuana bei dem Bluttest bestätige, muss sich der junge Fahrer zusätzlich wegen Drogenbesitz verantworten.

