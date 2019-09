Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Aufgesprengter Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen 20.09.19, 04.20 Uhr

Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter im Stadtteil Westhagen einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Ein Anwohner in der Jenaer Straße war durch den lauten Knall wach geworden und sah insgesamt fünf Tatverdächtige weglaufen. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die Detonation sei gegen 04.20 Uhr nahe des Parkhauses zu hören gewesen. Während vier Unbekannte in Richtung der Weimarer Straße liefen, sei ein weiterer Komplize die Jenaer Straße in Richtung Einkaufszentrum geflüchtet. Die Verdächtigen waren zwischen 25 und 35 Jahre alt. Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

