POL-FR: Kleines Wiesental: Einbruch in Grundschule Tegernau

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 19.12.2019, ist in die Grundschule in Tegernau eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters an der Gebäuderückseite ein, entriegelten dieses und stiegen ein. In der Schule wurden das Sekretariat und ein Nebenraum durchsucht. Es wurde auch versucht, ein Tresor zu öffnen. An diesem scheiterten die Täter aber. Es war auch vergebene Mühe, denn im Tresor war nichts Wertvolles. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam aus der Schule nichts weg. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07622 66698-0).

