Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitkeitsfahndung - 86jährige Frau aus Altenheim vermisst

Erwitte (ots)

Seit Samstagabend, 26.10.2019, 18:20 Uhr, wird eine 86-jährige Frau aus dem Seniorenheim in der Von-Droste-Straße 16 in Erwitte (Josefsheim)vermisst.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung eines Suchhundes und Hubschraubers der Polizei blieben am gestrigen Abend und in der Nacht ohne Erfolg. Die Vermisste ist an Alzheimer erkrankt und befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage.

Beschreibung der vermissten Person: -- graue Haare -- fliederfarbener Pullover, -- weißes T-Shirt, -- schwarze Steppjacke

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort der vermissten Frau aus Erwitte geben können.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 0, oder an jede andere Polizeidientstelle. (hn)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell