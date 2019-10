Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Lippstadt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Rietberger und einem Unbekannten kam es am Freitagmorgen, gegen 03:45 Uhr, auf der Lange Straße. Dabei ging das Glas in einer Tür zu einer Gaststätte zu Bruch. Der unbekannte Mann flüchtete. Er soll altersmäßig Ende 20 bis Anfang 30 sein, circa 1,80 Meter groß und schwarze Haare, sowie einen schwarzen Bart tragen. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd. Der genaue Ablauf des Vorfalls ist aufgrund widersprüchlicher Zeugenaussagen ungeklärt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

