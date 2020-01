Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Einfamilienhaus

Wallenhorst (ots)

In der Wielandstraße im Ortsteil Hollage kam es zwischen dem 26.12. und dem 02.01. zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Küchenfenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten im Obergeschoss. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei in Bramsche sucht nach Personen, die Hinweise geben können. Beobachtungen, auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 05461/915300 entgegen.

