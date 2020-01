Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbrecher in Rulle unterwegs

Wallenhorst (ots)

Am Donnerstag trieben in Wallenhorst Einbrecher ihr Unwesen. In der Helge-Pross-Straße versuchten Unbekannte zwischen 16 und 20 Uhr in ein Wohnhaus einzubrechen, gelangten jedoch nicht ins Innere des Hauses. In der Wilhelm-Röntgen-Straße gerieten gleich zwei Wohnhäuser ins Visier der Einbrecher. In der Zeit von 12.30 bis 19 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Aufbewahrungsbehältnisse und Besteck. In der Zeit von 19.40 bis 19.50 Uhr machten sich der oder die Täter vergeblich an der Terrassentür eines Hauses zu schaffen und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

