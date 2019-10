Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Duo entwendet diverse Pakete

Hannover (ots)

Nachdem zwei Männer (29 und 30 Jahre) am Montagabend, 14.10.2019, in einem Postverteilerzentrum an der Ludwig-Erhard-Straße auf frischer Tat beim Stehlen von Paketen ertappt worden sind, ermittelt das Polizeikommissariat Springe gegen das Duo wegen gewerbsmäßigen Diebstahls sowie der Verletzung des Postgeheimnisses.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verständigten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes des Postverteilerzentrums kurz vor 18:00 Uhr die Polizei, da sie das Duo beim Diebstahl diverser Pakete beobachtet hatten. Ermittlungen der alarmierten Beamten ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen - der 29-Jährige arbeitet als Fahrer bei einem Subunternehmen der Post - am Montag diverse Sendungen von einer Postfiliale im hannoverschen Stadtteil Wettbergen ins Verteilerzentrum nach Pattensen gebracht hatten.

Dort angekommen, luden sie nicht alle Pakete ab, sondern ließen einige auf der Ladefläche des Transportfahrzeugs (Renault) liegen. Zusätzlich waren mehrere der entladenen Sendungen geöffnet worden. In der Fahrertür des Renault fanden die Beamten eine neuwertige Fossil Armbanduhr, die einem aufgerissenen Paket zugeordnet werden konnte und in der Sonnenblende zwei neuwertige Sonnenbrillen (u. a. Ray-Ban). Zusätzlich hatte der 29 Jahre alte Täter kurz vor dem Eintreffen der Polizei rote Sportschuhe aus einer Verpackung entnommen und angezogen. Sein 30-jähriger Komplize ist kein Mitarbeiter des Subunternehmens und fuhr verbotswidrig in dem Transporter mit.

Noch in der Nacht wurden die Wohnanschriften des Duos in den hannoverschen Stadtteilen Bothfeld und Linden-Süd auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover durchsucht. Dabei stießen die Beamten in der Wohnung des 29-Jährigen auf eine originalverpackte PC-Maus und stellten sie sicher. Weitere Beweisgegenstände fanden sie nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass das Duo für eine mittlere zweistellige Anzahl an Paketdiebstählen - offenbar ausschließlich aus der Postfiliale in Wettbergen - verantwortlich ist. Eine detaillierte Auswertung der Post steht jedoch noch aus, die Ermittlungen dauern an.

Nun suchen die Beamten weitere Geschädigte, die Pakete in der Postfiliale in Wettbergen abgeben haben. Sie fragen konkret: Wer vermisst Sendungen? Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05041 9429-115 im Polizeikommissariat Springe zu melden. /now, has

