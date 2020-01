Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte stahlen am Donnerstag zwischen 18.30 und 21 Uhr ein hochwertiges S-Pedelec der Marke Riese & Müller, Modell Charger. Das schwarze Rad, mit den Versicherungskennzeichen 178UTH (grün), war in der Bischofsstraße in Höhe der Hausnummer 5 an einem Fahrradbügel angeschlossen, als sich der oder die Täter daran zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

