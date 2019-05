Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Handy gestohlen

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter einem 20-jährigen Mann sein Handy und anschließend auch sein Fahrrad zu stehlen.

Der junge Mann war gegen 03:00 Uhr auf dem Radweg des Vechtesees bzw. am Nordhorn-Almelo-Kanal unterwegs, als er von zwei ca. 25 Jahre alten Männern angesprochen wurde. Während ein Täter dem Geschädigten das Handy aus der Hand riss und anschließend flüchtete, versuchte ein zweiter Täter das Mountainbike zu stehlen. Dies gelang dem Unbekannten nicht, so dass er ohne Fahrrad in Richtung Bentheimer Straße davonlief.

Zeugen die sich zur Tatzeit am genannten Ort aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

