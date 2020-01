Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntag wurde ein Vereinsheim im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses an der Frankenstraße das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten zwischen 04 und 09.50 Uhr über eine Hintertür in die Räumlichkeiten und machten sich dort an den Spielautomaten zu schaffen. Sie stahlen Bargeld und ein Notebook und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter den Rufnummern 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen.

