Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (539/2019) Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und den Pkw-Fahrer

Göttingen (ots)

Göttingen, Godehardstraße Montag, 16. September 2019, gegen 07.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall in der Godehardstraße ist ein 15 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits letzte Woche Montag (16.09.19) gegen 07.15 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Junge aus Göttingen mit seinem Rad die Godehardstraße aus Richtung Königsallee kommend auf dem Radweg in Richtung Berliner Straße. Als er im weiteren Verlauf die Bahnhofsallee auf dem Radweg überquerte, näherte sich ein Pkw (vermutlich ein Peugeot Kombi in dunkelblau) aus der Bahnhofsalle auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen. Der unbekannte Fahrer bemerkte den Jungen vermutlich zu spät, bremste sein Auto zwar noch ab, es kam aber dennoch zum Zusammenstoß mit dem 15-Jährigen, welcher in der Folge auf die Motorhaube stürzte.

Nach vorliegenden Informationen haben sich die beiden Unfallbeteiligten noch an der Unfallstelle verständigt und da zunächst keiner verletzt schien, haben sie sich sogar mit einer Umarmung verabschiedet. Einige Zeit später verspürte der Radfahrer dann doch Schmerzen und zeigte den Vorfall später bei der Polizei an.

Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 50 - 55 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, kurzes braunes Haar, normale Statur, Raucher, sprach Deutsch mit russischem Akzent.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere den Peugeot-Fahrer, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell