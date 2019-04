Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mit Gullydeckel Scheibe eingeworfen und in Supermarkt geklettert

Hermannsburg (ots)

Am Sonntagvormittag löste gegen 9 Uhr der Alarmgeber eines Supermarktes in der Celler Straße aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Unbekannte einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe der Nordseite geworfen hatten. Spuren deuteten darauf hin, dass der Markt betreten wurde. Personen waren jedoch nicht mehr vor Ort. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Gullydeckel wurde im Bereich des Ausläufers der Celler Straße zu Am Brandenbach entnommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter Tel.: 05051/471660 zu melden.

