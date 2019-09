Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (538/2019) Technischer Defekt Brandursache für Feuer in der Keplerstraße

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Ein technischer Defekt hat das Feuer in einem Mehrparteienwohnhaus am frühen Samstagmorgen in der Göttinger Keplerstraße (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 530 vom 21.09. und 535 vom 23.09.19) ausgelöst.

Dies haben die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats ergeben. Hinweise auf ein fahrlässiges Verhalten des Mieters oder eine Fremdeinwirkung Dritter liegen nicht vor. Die Beschlagnahme des Brandortes wurde mit Vorliegen des Ermittlungsergebnisses am Dienstag (24.09.19) aufgehoben.

