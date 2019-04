Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Anhänger verursacht Staus

Stuttgart-Degerloch (ots)

Wegen eines technischen Defekts ist am Dienstagmorgen (30.04.2019) in der Oberen Weinsteige der Anhänger einer Zugmaschine in Brand geraten. Der Fahrer der Zugmaschine befuhr gegen 05.40 Uhr die Weinsteige in stadtauswärtige Richtung und bemerkte Rauch. Er stellte das Gespann sofort ab und konnte den Anhänger noch rechtzeitig von der Zugmaschine abkoppeln. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Löscharbeiten musste die Obere Weinsteige zeitweise gesperrt werden. Es kam im aufkommenden Berufsverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen.

