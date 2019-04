Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche berauben Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Drei Jugendliche haben offenbar am Sonntagabend (28.04.2019) versucht, in der Wiener Straße eine 84-jährige Frau zu berauben. Die Seniorin befand sich gegen 18.50 Uhr auf dem Heimweg durch die Wiener Straße, als sie von drei Personen von hinten umgestoßen wird und bäuchlings auf den Boden fiel, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Die Jugendlichen flüchteten mit der Tasche, in der sich keinerlei Wertgegenstände befanden. Die 84-Jährige begab sich selbstständig nach Hause und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich, zwei tatverdächtige Personen sind vorläufig festgenommen worden. Zeugen, die Auskunft zum Tathergang oder den tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell