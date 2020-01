Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad - Autofahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, gegen 07:25 Uhr, wollte ein bislang unbekannter Autofahrer "In den Abtsmatten" nach links in die Gartenstraße abbiegen und übersah offensichtlich einen entgegenkommenden 10-jährigen Jungen auf dem Fahrrad. Der 10-Jährige stieß mit seinem Vorderrad gegen die vordere Stoßstange des Autos, konnte aber einen Sturz verhindern. Der Autofahrer kümmerte sich danach um den 10-Jährigen und bot ihm weitere Hilfe an. Nach dem Gespräch trennten sich die Wege der Beteiligten wieder. Im Nachhinein stellte der Junge einen Sachschaden am Fahrrad und Schmerzen am Nacken fest. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet den Autofahrer, sowie Zeugen dieses Unfalls, sich unter Telefon 07624 9890-0 zu melden.

