POL-FR: Titisee-Neustadt: Mann belästigt Spaziergänger und leistet anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte - Geschädigte gesucht

Einen Polizeibeamten unvermittelt angegriffen und verletzt hat ein 34-Jähriger am Donnerstag, 16.01.2020, in Titisee-Neustadt. Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 16 Uhr mit, dass ein Mann auf einem Waldweg nahe des Skisprungstadions Hochfirstschanze Radfahrer und Fußgänger auf aggressive Weise verbal belästige, zudem legte der Mann mehrere Holzstämme quer über einen Waldweg.

Der Mann, der barfuß und in kurzer Hose unterwegs war, konnte wenig später durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt angetroffen werden. Bei der Kontrolle leistete der 34-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten, sodass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Der Angreifer, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde zur weiteren Abklärung in das Zentrum für Psychiatrie nach Emmendingen gebracht.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Geschädigte - insbesondere einen Radfahrer sowie eine junge Frau mit Kinderwagen und Hund, die von dem Mann belästigt worden sein sollen - sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

