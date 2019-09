Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Tatverdächtige Einbrecherin festgenommen

Duisburg (ots)

Die Beamten der Duisburger Kripo konnten am Montag (23. September) eine Tatverdächtige (46) festnehmen, die im September mehrere Einbrüche in Meiderich begangen haben soll. Dabei soll sie immer nach dem gleichen Modus vorgegangen sein: Unter dem Vorwand, Personen besuchen zu wollen, soll die 46-Jährige sich nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr Zutritt zu den jeweiligen Mehrfamilienhäusern verschafft haben. War dort niemand zu Hause, soll sie eingestiegen sein und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen haben. Weil Zeugen die Tatverdächtige gut beschreiben konnten, gelang es den Ermittlern, sie zu identifizieren und am Montag festzunehmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten fanden die Ermittler Wertgegenstände, die sie den Tatorten zuordnen können. Die Tatverdächtige wird auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in vier Fällen heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an. Insbesondere überprüfen die Beamten derzeit, ob die Duisburgerin für rund 15 weitere gleichgelagerte Taten als mutmaßliche Täterin in Betracht kommen könnte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell