POL-DU: Vierlinden: Unbekannter Autofahrer beschädigt Mauer und flüchtet

Am Freitagabend (20. September) hatte eine Anwohnerin (75) der Herzogstraße (Nähe Flöz-Röttgersbank-Straße) gegen 19 Uhr bemerkt, dass die Grundstücksmauer an ihrer Garageneinfahrt beschädigt worden war. Den Spuren nach zu urteilen, war möglicherweise ein Autofahrer beim Wenden in der Einfahrt gegen das Gemäuer geprallt und hatte es beschädigt - zwei Stunden zuvor war noch alles in Ordnung gewesen. Den unfallaufnehmenden Polizisten übergab die Geschädigte einen Zettel, den der Verursacher offensichtlich hinterlassen hatte, bevor er sich aus dem Staub machte. Allerdings waren weder sein Namen noch die notierte Telefonnummer zu entziffern, so dass eine Identifizierung nicht möglich war. Das Verkehrskommissariat 21 ist auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das Auto geben können. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0. (hau)

