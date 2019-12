Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Eine 54-Jährige wurde am Samstag, gegen 16 Uhr, auf der Großen Werlstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr in Höhe der Karl-Osterbrauck-Straße mit einem Renault Twingo auf den Smart der Frau auf. Sie musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (ag)

