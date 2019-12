Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gegen Baum gefahren - zwei Verletzte

Hamm-Pelkum (ots)

Am Samstagmittag (21. Dezember) wurde eine 18 Jahre alte Cevroletfahrerin sowie ihre 39-jährige Beifahrerin (beide aus Hamm) bei einem Alleinunfall auf der Peterstraße leicht verletzt. Gegen 13 Uhr kam die junge Frau im Bereich einer Linkskurve in Höhe der Haus Nummer 18 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß das Auto mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum zusammen. Zuvor hatte die Captivalenkerin die Martinstraße in Richtung Peterstraße befahren. Beide Frauen wurden in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell