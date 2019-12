Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 31-jähriger Fußgänger wurde am Freitag, 20. Dezember 2019, gegen 20.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Im Sutenkamp schwer verletzt. Als ein 50-jähriger Opel-Fahrer von der Straße Im Sutenkamp links auf die Werler Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der junge Mann überquerte mit zwei weiteren Personen die Werler Straße an der dortigen ampelgesteuerten Fußgängerfurt. Der verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (as)

