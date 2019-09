Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 9-jähriger Junge wird von Jogger geschlagen - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Karlsruhe (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt sowie Sachbeschädigung an einem Fahrrad, kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr hinter dem Fußballplatz FC Germania in Neureut.

Nach Angaben des 9-jährigen Geschädigten fuhr er mit seinen Freunden hinter dem Vereinsgelände auf dem dortigen Feldweg. Da dem Jungen eine Frau mit zwei Hunden entgegenkam, musste er sein Fahrrad abrupt abbremsen. Das Rad kam quer auf dem Radweg zum Stehen. Ein Jogger näherte sich dem Jungen von hinten und schlug ihm mit der flachen Hand kräftig auf den Rücken. In der Folge beschädigte der Jogger mit einem Tritt gegen die Hinterbremse das Rad.

Laut der Beschreibung des Kindes war der Mann ca. 45 - 50 Jahre alt, 180 cm groß, schwarz-graue zur Seite gekämmte Haare und einen schwarz-grauen 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug der Mann ein hell-orangenes Sport-Shirt, kurze schwarze Sporthosen sowie Nike-Laufschuhe.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Mann machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663611 zu melden.

