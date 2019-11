Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Graffiti-Schmierereien

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen mit goldener Farbe die Bahnunterführung zwischen der Bezirksamtsstraße und der Gutenbrunnenstraße und vier Gebäudewände in der Kaiserslauterer Straße mit rechtsgerichteten und antisemitischen Parolen verunstaltet. Die verschiedenen Schriftzüge wurden am Sonntagmorgen festgestellt. In der Bahnunterführung wurde eine Spraydose mit goldener Farbe aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund der gleichen Farbe dürfte es sich bei allen Taten um den oder die gleichen Täter handeln. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung aufgenommen. Die Geschädigten sind bzw. werden informiert, damit eine zeitnahe Beseitigung erfolgen kann.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

