Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Junger Motorrollerfahrer ohne Führerschein und mit Betäubungsmitteln von Bundespolizei aus dem Verkehr gezogen

Aachen-Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen wird der morgendliche Ausflug eines 19-Jährigen mit seinem Motorroller ernsthafte Konsequenzen haben. In der Nähe von Geilenkirchen kam der noch junge Fahrer in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnte er den benötigten Führerschein nicht vorweisen. Zudem hatte er 2 Tütchen Marihuana mitgeführt. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Motorroller sicher abgestellt. Der 19-Jährige wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er seine Weiterreise zu Fuß fortsetzen.

