Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abwesenheit ausgenutzt und eingebrochen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Die 2-stündige Abwesenheit der Hausbewohnerin nutzten Einbrecher am Sonntagmittag aus, um im Erdgeschoss des Einfamilienhauses in der Straße "Am Hollerstock" ein Fenster aufzuhebeln und dort einzusteigen. Aus dem Haus wurde Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können unter der Tel-Nr.: 06371-9229-0.

